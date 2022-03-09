Алиев: Если бы эта падаль находилась здесь, а не сидела там

Бывший динамовец не смог сдержать эмоций и обойти вниманием позицию эксигровца Романа Широкова. Россиянин поддерживает российское нападение на Украину и "спецоперацию" российских оккупантов.

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Я скажу этому ишаку, и он есть ишак этот Роман Широков, который поддерживает и согласен со своим президентом, что он делает спецоперацию. Если бы эта падаль находилась здесь, а не сидела там... Ходит по ресторанам, ездит спокойно по машине, ходит, где люди улыбаются", – рассказал экспозащитник.

Алиев добавил, что пусть Широков взглянет на правдивую информацию о настоящем аде, который начала в Украине российская орда – гибнут дети, разрушаются города, убивают мирное население.

"У нас здесь происходит просто полный ад"

"Увидел бы, что здесь происходит, что происходит с нашими детьми, с нашими девушками, женами, матерями. Как обычных простых людей убивают – я думаю в этой падле бы, бл*ть, схватилось бы что-то в душе – и его сердце вылетело бы ", – сказал украинец.

Александр Алиев сказал россиянину быть бдительным. Если Широков попадется в глаза Алиеву, то украинец разберется с дерзким и самоуверенным бывшим российским футболистом.

Ну ничего, жизнь – она такая, она круглая, я думаю, что вскоре я эту падлую где-то увижу – я с ним сам разберусь, потому что я ненавижу таких людей, которые сидят и говорят. Я понимаю, что по телевизору они видят совсем другое, а у нас здесь происходит просто полное пекло.

– сказал бывший динамовец.

Ранее Алиев заявлял, что не намерен покидать родную страну. Он будет защищать дом, где родились его дети.

Отметим, что Александр был одним из первых в украинском спортивном круге, кто взял в руки оружие.

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