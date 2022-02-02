Якщо в Пекіні не буде жодної медалі, це провал, – міністр Гутцайт про Україну на Олімпіаді-2022

У китайському Пекіні незабаром розпочнуться зимові Олімпійські ігри. Перед стартом Олімпіади міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів, який результат буде провалом для нашої країни.

На Олімпійських іграх Україну представлять 45 спортсменів у 12 видах спорту. Гутцайт заявив, що провальним результатом для України буде відсутність медалей.

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Якщо не буде жодної медалі. Ви ж розумієте, що в спорті завжди є п'єдестал. Це показник того, що хоч щось є в державі,

– відповів Гутцайт на запитання про те, який результат буде провалом для України.

Україна двічі закінчувала Олімпіаду без медалей

За всю історію Україна тільки двічі закінчила зимові Олімпійські ігри без нагород.

Вперше це сталося на Олімпіаді 2002 в американському Солт-Лейк-Сіті.

На тій Олімпіаді нашу збірну представили досі рекордні 68 спортсменів. Вдруге подібне сталося на Іграх у Ванкувері у 2010 році.

На попередній Олімпіаді у 2018 році "синьо-жовті" здобули тільки одну нагороду. "Золото" для України здобув Олександр Абраменко.

. На літній Олімпіаді 2020 в Токіо Україна завоювала 19 медалей. Гутцайт підтвердив, що після Ігор у Токіо звільнили 50% головних тренерів.



Успіхи українців на зимових Олімпійських іграх / Інфографіка 24 каналу

. Церемонія відкриття Олімпійських ігор у Пекіні відбудеться 4-го лютого. Олімпіада триватиме до 20-го лютого.