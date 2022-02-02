На Олимпийских играх Украину представят 45 спортсменов в 12 видах спорта. Гутцайт заявил, что провальным результатом для Украины будет отсутствие медалей.

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Если не будет ни одной медали. Вы же понимаете, что в спорте всегда есть пьедестал. Это показатель того, что хоть что-то есть в государстве,

– ответил Гутцайт на вопрос о том, какой результат будет провалом для Украины.

Важно. На летней Олимпиаде 2020 в Токио Украина завоевала 19 медалей. Гутцайт подтвердил, что после Игр в Токио уволили 50% главных тренеров.

Украина дважды заканчивала Олимпиаду без медалей

За всю историю Украина только дважды закончила зимние Олимпийские игры без наград.

Впервые это произошло на Олимпиаде-2002 в американском Солт-Лейк-Сити.

На той Олимпиаде нашу сборную представили до сих пор рекордные 68 спортсменов. Во второй раз подобное произошло на Играх в Ванкувере в 2010 году.

На предыдущей Олимпиаде в 2018 году "сине-желтые" получили только одну награду. "Золото" для Украины получил Александр Абраменко.

Успехи украинцев на зимних Олимпийских играх / Инфографика 24 канала

Важно. Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине состоится 4-го февраля. Олимпиада продлится до 20-го февраля.