Якщо Минай вилетить – всі діти будуть в Угорщині, – Кополовець

На Закарпатті за підтримки угорського футбольного клубу Варда Кішварда з'явилася академія "Мункач". Футболіст та спортивний директор футбольного клубу Минай Михайло Кополовець вбачає у цьому загрозу.

Джерело: ПРОФУТБОЛ Digital

Михайло Кополовець, який відомий за виступами у львівських Карпатах, вважає, що переїзд молодих футболістів з України в Угорщину становить загрозу національним інтересам.

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Всі найкращі діти йдуть туди

"Угорці вкладають гроші в інфраструктуру, школи. Всіх наших найкращих дітей забирають в Угорщину. Це вже загроза національним інтересам, на мій погляд. Всі найкращі діти йдуть туди. Ми могли б їх виховати і продати за хороші гроші", – сказав Кополовець.

Кополовець заявив, що талановитих українців забирають в Угорщину на ранньому етапі.

"Вони роблять всі умови для цього. Зараз є Минай, батьки розуміють, що команда у вищій лізі, є перспектива. А якщо не буде Миная – будуть віддавати в Угорщину", – зазначив спортивний директор Минаю.

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Кополовець закликав Українську асоціацію футболу (УАФ) звернути увагу на Закарпаття, щоб регіон "не був обрізаний від футболу".

Нам важко, ми і так борсаємося, вирвалися, не прибивайте нас якимись моментами. Наприклад, суддівськими. Якщо ми вилетимо, повірте – всі діти будуть в Угорщині. А якщо і далі буде таке ставлення до футбольного регіону, то скоро будемо грати в чемпіонаті Будапешта. Тут дуже багато людей, які лояльно ставляться до Угорщини,

– резюмував Кополовець.

. В Угорщині наразі виступають на професійному рівні 13 футболістів з України. Водночас на Закарпатті всього два професійні клуби – Минай, який виступає у Прем'єр-лізі та Ужгород – представник Другої ліги України.