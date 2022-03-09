Якщо ми складемо зброю, то моя країна перестане існувати, – легенда Динамо Шовковський

Колишній воротар збірної України та Динамо Олександр Шовковський звернувся до росіян. Він відповів їм на низку питань щодо санкцій, які наклали на країну після зухвалого нападу на Україну.

Шовковський: Якщо ви складете зброю, то у моїй країні настане Мир

Легенда українського футболу Олександр Шовковський звернувся до росіян через свою сторінку у фейсбуці. Помічник головного тренера збірної України розповів російському народу, чому ввели жорсткі санкції проти їх країни, чому їх народ став вигнанцем та увесь світ відвернувся від Росії.

До теми Якщо цю падлу побачу – розберуся, – Алієв до росіянина Широкова, який підтримав напад на Україну

У своєму зверненні колишній динамівець зачепив проблеми спорту та розповів про невинних дітей, яких щодня вбивають російські окупанти.

Олександр додав до тексту світлину Міської ради у Харкові до та після обстрілу.

Шовковський зізнався, чому український народ та армія не може скласти зброю. У такому випадку української нації вже не було.

Якщо ми складемо зброю, то моя країна перестане існувати! Якщо ви складете зброю, то у моїй країні настане Мир! Слава Україні. Слава Нації. Слава ЗСУ. Слава Українцям,

– написав колишній воротар національної команди.

Відзначимо, що доволі багато спортсменів доєднались до оборони України, виключенням не стали чинні або колишні футболісти. Зброю до рук взяли Михайло Кополовець, Олександр Алієв, Олег Лужний та Андрій Богданов. Активно допомагає захисник Шахтаря Віктор Корнієнко.

Повний текст публікації з фейсбуку Олександра Шовковського

Росіянин! Я розумію, що нема чим. Але ж ти спробуй зрозуміти! Ти питаєш, навіщо це все мені? За що ці всі санкції?

Чому покидають ринок світові бренди? Чому банки виходять з РФ? Чому скасовують візи до країн Європи? Чому курс злетів до… і це ще не кінець?

За що відлучили спорт? Чому ненавидять у всьому світі? Чому ми маємо страждати за дії влади? А за що страждає наш народ?

За що ваші загарбники вбивають наших дітей і батьків? За що розстрілюють ні в чому невинних людей, які намагаються втекти від вашого "русского міра"?

Чому українці кидають все і тікають на захід, залишаючи майже усе? Що вони зробили не так?

Я відповім. Саме ти обрав цю злочинну владу. Саме ти дав їм можливість керувати усіма процесами в своїй країні. Тому саме тобі нести відповідальність за їх дії.

Якщо ми складемо зброю, то моя країна перестане існувати! Якщо ви складете зброю, то у моїй країні настане Мир!

Слава Україні. Слава Нації. Слава ЗСУ. Слава Українцям.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!