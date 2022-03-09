Шовковский: Если вы сложите оружие, то в моей стране наступит мир Легенда украинского футбола Александр Шовковский обратился к россиянам из-за своей страницы в фейсбуке. Помощник главного тренера сборной Украины рассказал российскому народу, почему ввели жесткие санкции против их страны, почему их народ стал изгнанником и весь мир отвернулся от России.

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В своем обращении бывший динамовец задел проблемы спорта и рассказал о невинных детях, которых ежедневно убиваются российские оккупанти.

Александр добавил в текст фотографию Городского совета в Харькове до и после обстрела.

Шовковский признался, почему украинский народ и армия не могут сложить оружие. В таком случае, украинской нации уже не было.

Если мы сложим оружие, моя страна перестанет существовать! Если вы сложите оружие, то в моей стране наступит Мир! Слава Украине. Слава Нации. Слава ВСУ. Слава Украинцам,

– написал бывший вратарь национальной команды.

Отметим, что многие спортсмены присоединились к обороне Украины, исключением не стали действующие или бывшие футболисты. Оружие в руки взяли Михаил Кополовец, Александр Алиев, Олег Лужный и Андрей Богданов. Активно помогает защитник Шахтера Виктор Корниенко.

Полный текст публикации по фейсбука Александра Шовковского

Русский! Я понимаю, что нечем. Но ведь ты попробуй понять! Ты спрашиваешь, зачем все это мне? За что все эти санкции?

Почему покидают рынок мировые бренды? Почему банки выходят из РФ? Почему отменяют визы в страны Европы? Почему курс взлетел в… и это еще не конец?

За что отлучили спорт? Почему ненавидят по всему миру? Почему мы должны страдать за действия власти? А за что страдает наш народ?

За что ваши захватчики убивают наших детей и родителей? За что расстреливают ни в чем невинных людей, пытающихся убежать от вашего "русского мира"?

Почему украинцы бросают все и убегают на запад, оставляя почти все? Что они сделали не так ли?

Я отвечу. Именно ты избрал эту преступную власть. Ты дал им возможность управлять всеми процессами в своей стране. Поэтому именно тебе отвечать за их действия.

Если мы сложим оружие, моя страна перестанет существовать! Если вы сложите оружие, то в моей стране наступит Мир!

Слава Украине. Слава Нации. Слава ВСУ. Слава украинцам.

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