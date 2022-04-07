Якщо колись повернусь, то опинюсь у в'язниці, – ексросійська тенісистка підтримала Україну

Колишня російська тенісистка Дар'я Севілл публічно висловила свою позицію щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Спортсменка не може повірити у те, що її рідна країна змогла таке вчинити з сусідньою державою.

Севілл: Я плакала кілька днів

28-річна Дар'я Севілл у 2014 році змінила російське громадянство на австралійське. Тенісистка висловила свою думку про напад її колишньої країни на Україну. Спортсменка обурена діями Росії.

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Четверта ракетка Австралії розповіла, що у перші дні війни написала декільком гравцям з України, з якими підтримує зв'язок. Севілл, яка не приховує своє колишнє громадянство, але публічно підтримала Україну. Дар'я не доєдналась до того списку спортсменів, які продовжують замовчувати про війну.

Дар'я не розуміє, як у такій ситуації можна бути поза політикою.

Коли розпочалася війна, я одразу ж написала кільком своїм друзям – гравцям з України. Я плакала кілька днів. Я не могла повірити у те, що відбувається. У те, що Росія, що ми – я говорю ми, бо не можу заперечувати, що я росіянка – зробили таке з нашими сусідами, нашими братами. Найкращим моїм рішенням у житті був переїзд до Австралії, але я просто подумала: "Як ти можеш бути аполітичною?". Тому вирішила: "Окей, я дам усім знати, на чиєму боці",

– сказала Дар'я Севілл.

"Там пропаганда, фейкові новини"

Тенісистка розуміє, що її висловлювання негативно вплине на неї. Якщо спортсменка колись повернеться у Росії, то спокійно може опинитись за ґратами.

"Якщо ти росіянин, зараз дуже важко висловлювати свою думку. Якщо я повернуся туди, то опинюся у в'язниці за свої висловлювання. Звичайно, моя думка не така важлива, але саме так і відбувається з учасниками протестів. Людей просто тягнуть в автозаки і садять у в'язницю, ти не можеш нічого написати у соцмережах. Це жахливо. Там пропаганда, фейкові новини. Це кошмар", – розповіла австралійська тенісистка.

Дар'я Севілл займає 129-ту позицію у світовому рейтингу WTA. За кар'єру виграла понад 4,5 мільйона призових.

Відзначимо, що білоруські та російські спортсмени продовжують виступати на престижних змагання WTA та ATP.