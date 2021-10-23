Якщо будемо однією командою у грі з фінками, то все вдасться, – воротарка України Кислова
Джерело:24 канал
Жіноча збірна України з футзалу лідирує у групі 3 в основному раунді Євро-2022. Українська голкіперка Вікторія Кислова розповіла про перші два поєдинки та наступний вирішальний матч проти Фінляндії.
"Чехія та Бельгія не здивували"
Вікторія Кислова взяла участь в обох матчах – проти Чехії та Бельгії. Українська голкіперка розповіла, що суперниці не надто вразили її в ігровому плані. Обидві збірні були схожі за стилями.
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Ці команди навіть схожі за стилями гри. Можливо, у Чехії трішки більше досвіду. Обидві команди мають велике бажання перемогти, тому вони дуже щільно грають. У матчах із ними завжди багато боротьби, цього у Чехії та Бельгії не відняти,
– сказала Кислова.
Вікторія Кислова / Фото АФУ
Матч проти чеської збірної видався дуже напруженим. Українки втратили свою перевагу у три голи. А рахунок зустрічі за декілька хвилин став 3:2. Однак на цьому українки не зупинились та таки вирвали перемогу.
- Нагадаємо, що матч проти Чехії завершився напруженою перемогою України з рахунком 4:5. А от вже у наступному матчі українки знищили бельгійок – 7:0.
"Не знімаю з себе провини за пропущені голи"
Вікторія не знімає із себе провину за пропущені голи у поєдинку з Чехією. Кислова зауважила, що повинна була більш впевнено себе поводити у рамці воріт.
На мою думку, ті проблеми, які у нас виникли з Чехією, це лише наслідки наших помилок. Втратили концентрацію у деяких моментах, що привело до забитих м‘ячів у наші ворота. Але не знімаю з себе провини у грі з Чехією, я повинна була більш впевнено діяти на останній лінії,
– розповіла Вікторія.
"Ми не маємо зациклюватися на помилках"
Воротарка відверто розповіла, що мала розмову з головним тренером після матчу з Чехією. Вони розібрали усі моменти цієї гри та пропущені голи.
Ми не маємо зациклюватися на помилках. Проаналізували їх та з чистою головую виходили на гру з Бельгією. Мені хотілось вийти на майданчик, щоб допомогти команді здобути важливу перемогу. Бельгійки створили чимало моментів біля наших воріт, тому постійно потрібно було бути у тонусі. І це не дивлячись на рахунок 7:0,
– заявила голкіперка збірної України.
Підготовка до гри / Фото АФУ
"У нас одна мета"
Вікторія зазначила, що завжди приємно грати на нуль. І гра проти бельгійської збірної не стала винятком: "Впевненість мені додала уся гра, а не тільки великий рахунок 7:0. Абсолютно усі дівчата грали одна за одну, у нас зараз лише одна мета".
Попереду на підопічних Олега Шайтанова чекає вирішальний матч із Фінляндією. Саме за підсумками цієї гри визначиться переможець групи та володар путівки у "Фінал чотирьох".
Сейв Вікторії Кислової / Фото АФУ
"Фінки будуть боротися з першої до останньої хвилини"
Вікторія зазначила, що на команду чекатиме непроста зустріч, але найголовніше продемонструвати на майданчику свою гру, тоді в України не виникне проблем.
Фінки будуть боротися з першої до останньої хвилини. Можу сказати, що вони додали у футзальному плані, добре підготувались фізично до матчів основного раунду. Але найголовніше, що нам потрібно грати у нашу гру, тоді у нас не виникне проблем. Я впевнена у наших футзалістках та команді загалом. Якщо завтра ми будемо однією командою, то у нас все вдасться,
– підсумувала Кислова.
Відзначимо, що саме Україна та Фінляндія борються за омріяну путівку. Обидві збірні до матчу мають однакову кількість очок – по шість. "Синьо-жовті" випереджають суперницю лише завдяки додатковим показникам.