Якщо будемо однією командою у грі з фінками, то все вдасться, – воротарка України Кислова

23 жовтня 2021 , 21:45
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Джерело:

24 канал

Жіноча збірна України з футзалу лідирує у групі 3 в основному раунді Євро-2022. Українська голкіперка Вікторія Кислова розповіла про перші два поєдинки та наступний вирішальний матч проти Фінляндії.

"Чехія та Бельгія не здивували"

Вікторія Кислова взяла участь в обох матчах – проти Чехії та Бельгії. Українська голкіперка розповіла, що суперниці не надто вразили її в ігровому плані. Обидві збірні були схожі за стилями.

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Ці команди навіть схожі за стилями гри. Можливо, у Чехії трішки більше досвіду. Обидві команди мають велике бажання перемогти, тому вони дуже щільно грають. У матчах із ними завжди багато боротьби, цього у Чехії та Бельгії не відняти,
– сказала Кислова.


Вікторія Кислова / Фото АФУ

Матч проти чеської збірної видався дуже напруженим. Українки втратили свою перевагу у три голи. А рахунок зустрічі за декілька хвилин став 3:2. Однак на цьому українки не зупинились та таки вирвали перемогу.

"Не знімаю з себе провини за пропущені голи"

Вікторія не знімає із себе провину за пропущені голи у поєдинку з Чехією. Кислова зауважила, що повинна була більш впевнено себе поводити у рамці воріт.

На мою думку, ті проблеми, які у нас виникли з Чехією, це лише наслідки наших помилок. Втратили концентрацію у деяких моментах, що привело до забитих м‘ячів у наші ворота. Але не знімаю з себе провини у грі з Чехією, я повинна була більш впевнено діяти на останній лінії,
– розповіла Вікторія.

"Ми не маємо зациклюватися на помилках"

Воротарка відверто розповіла, що мала розмову з головним тренером після матчу з Чехією. Вони розібрали усі моменти цієї гри та пропущені голи.

Ми не маємо зациклюватися на помилках. Проаналізували їх та з чистою головую виходили на гру з Бельгією. Мені хотілось вийти на майданчик, щоб допомогти команді здобути важливу перемогу. Бельгійки створили чимало моментів біля наших воріт, тому постійно потрібно було бути у тонусі. І це не дивлячись на рахунок 7:0,
– заявила голкіперка збірної України.


Підготовка до гри / Фото АФУ

"У нас одна мета"

Вікторія зазначила, що завжди приємно грати на нуль. І гра проти бельгійської збірної не стала винятком: "Впевненість мені додала уся гра, а не тільки великий рахунок 7:0. Абсолютно усі дівчата грали одна за одну, у нас зараз лише одна мета".

Попереду на підопічних Олега Шайтанова чекає вирішальний матч із Фінляндією. Саме за підсумками цієї гри визначиться переможець групи та володар путівки у "Фінал чотирьох".


Сейв Вікторії Кислової / Фото АФУ

"Фінки будуть боротися з першої до останньої хвилини"

Вікторія зазначила, що на команду чекатиме непроста зустріч, але найголовніше продемонструвати на майданчику свою гру, тоді в України не виникне проблем.

Фінки будуть боротися з першої до останньої хвилини. Можу сказати, що вони додали у футзальному плані, добре підготувались фізично до матчів основного раунду. Але найголовніше, що нам потрібно грати у нашу гру, тоді у нас не виникне проблем. Я впевнена у наших футзалістках та команді загалом. Якщо завтра ми будемо однією командою, то у нас все вдасться,
– підсумувала Кислова.

Відзначимо, що саме Україна та Фінляндія борються за омріяну путівку. Обидві збірні до матчу мають однакову кількість очок – по шість. "Синьо-жовті" випереджають суперницю лише завдяки додатковим показникам.

Автор: Софія Кулай