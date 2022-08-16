Дружина Усика розповіла, якою мовою спілкуються у їхній родині
Джерело:"Київський торт"
Олександр Усик вже декілька місяців продовжує покращувати свою українську, він спілкується з журналістами лише державною. Його дружина Катери розповіла, якою мовою розмовляють у їхній родині.
Катарина: Хочу дуже скоро повернутись в Україну
Нещодавно Катерина Усик дала розгорнуте інтерв'ю, в якому розповіла про війну, життя закордоном та професійну кар'єру свого чоловіка. Під час розмови вона говорила російською.
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Я знаю, що ти можеш говорити українською. Давай через пів року, чи, коли ви повернетесь, наступне інтерв’ю ми запишемо вже українською? Адже Саша каже, що ви спілкуєтесь з дітьми українською.
Давай не через пів року, а раніше? Хочу дуже скоро повернутись в Україну. Я намагаюсь вчити українську. На жаль, у мене мало практики зараз, бо я знаходжусь за кордоном. З дітьми говоримо українською, Саша повністю перейшов на українську мову – у нього непогано виходить.
Благородний вчинок Усика
- Олександр Усик 20 серпня вийде на ринг проти Ентоні Джошуа. Бій відбудеться у Джидді, Саудівська Аравія.
- Український боксер за власні кошти викупив права на трансляцію реваншу. Тож в Україні його зможуть подивитися безплатно. За цим посиланням ви можете ознайомитися, де саме можна буде переглянути бій.
- Олександр наголосив, що під час війни українцям є куди витрачати гроші.
- Початок прямої трансляції реваншу Усик – Джошуа запланований на 22:00. Однак сам бій може розпочатися не раніше, аніж 23:00.
- Олександр вперше буде захищати свої чемпіонські титули – WBA, WBO та IBF, які відібрав у британця у вересні 2021 року.