21 вересня Інтер Маямі приймав Торонто, яке впевнено переміг 4:0. І це без головних зірок команди – Ліонеля Мессі та Жорді Альби, які були замінені ще у першому таймі.

До теми Кривцов кращий за Мессі, Альбу та Бускетса: Інтер Маямі розгромив Торонто в МЛС – відео

Погані новини для прихильників клубу з Маямі

Спершу Альба отримав травму та на 34-й хвилині поєдинок для нього достроково закінчився. Замість нього на фланзі оборони вийшов Ноа Аллен. А вже через дві хвилини поле покинув Мессі, який відчув дискомфорт у м'язах. Капітана у складі Інтера змінив Роберт Тейлор.

Навіть без колишніх зірок Барселони команда Херардо Мартіно впоралась із суперником. У компенсований до першого тайму час рахунок на табло розмочив Факундо Фаріас.

На старті другої 45-хвилинки Тейлор подвоїв перевагу Інтера після передачі Аллена.

Після екватору другого тайму господарі забили ще двічі. Дубль оформив все той же Тейлор, який ще й відзначився гольовим асистом на Бенджаміна Кремаскі.

Інтер Маямі розгромив Торонто 4:0. Сергій Кривцов та Серхіо Бускетс відіграли увесь поєдинок.

Травми Мессі та Альба не дозволять їм зіграти у найближчому матчі МЛС проти Орландо Сіті, який відбудеться 25 вересня.

Щодо Мессі, то Лео знову турбує стара травма. Хоча із розташування збірної Аргентини Ліонель прибув без жодних проблем зі здоров'ям.

Головний тренер Інтера Мартіно не виключив того, що обидва зіркові футболісти можуть й пропустити фінал Відкритого кубка США проти Динамо Х'юстон (28 вересня). Наставник не буде ризикувати лідерами, якщо ті підійдуть до поєдинку у поганій формі.

До слова. Після гучних трансферів Інтер Маямі почав вибиратись із підвалин таблиці МЛС. Клуб після 28-ми зіграних матчів йде на 13-й сходинці серед 15-ти учасників ліги, набравши 31 бал.