Гравців Барселони відзначили цінними призами: Хаві залишився без подарунку

Футболісти Барселони отримали обіцяний подарунок від клубу за перемогу у першому турі. Хаві Ернандесу та його команді не дісталась винагорода.

У разі перемоги над Атлетіко команді пообіцяли спеціальний подарунок. Тоді вони перемогли мадридський клуб, але виконання обіцянки дещо затягнулось.

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Цінний презент, який не отримав Хаві

У цьому випадку команді пообіцяли комп'ютер Apple MacBook у разі перемоги в першому колі Ла Ліги. Барселона продемонструвала хорошу гру і виборола перемогу над Атлетіко завдяки голу Жоао Феліша.

Декілька днів тому гравцям вручили їх подарунки, але вони не поширювалися на Хаві Ернандеса та його тренерський штаб. Це рішення залишило неприємний відбиток у багатьох членів тренерської команди, які його не отримали.

Хаві Ернандес тренує Барселону з 2021 року. Тоді він підписав контракт на 2,5 роки, але вже стоїть питання про заміну тренера. В кінці січня Хаві оголосив про відхід з посади тренера каталонського клубу.

Наразі Барселона посідає 2 місце у турнірній таблиці Ла Ліги, здобувший 67 очок. Від 1 позиції їх відділяє 8 балів. Наступний матч "кулес" зіграють з ПСЖ в чвертьфіналі Ліги Чемпіонів-2023/2024. Поєдинок відбудеться 10 квітня о 22:00.