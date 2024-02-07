Клопп готовий відкласти перерву в кар'єрі заради європейського гранда

По закінченню сезону-2023/2024 шляхи Юргена Клоппа та Ліверпуля розійдуться. Наставник вже оголосив про свій відхід із англійського клубу та заговорив про річну перерву у тренерській кар'єрі.

Німецький спеціаліст допрацьовує свій останній рік у Ліверпулі та вже зробив гучну обіцянку для уболівальників "мерсисайдів". Юрген Клопп пообіцяв, що більше ніколи не буде керувати іншим клубом в Англії. У цих словах тренера видно усю відданість та подяку Ліверпулю.

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Клопп може продовжити кар'єру в Іспанії

Нинішній наставник англійського гранда раніше наголошував, що може взяти річну паузу у тренерській кар'єрі після болючого відходу із Ліверпуля. Однак тепер все змінилось

Іспанський журналіст розповів, що Клопп може змінити свої майбутні плани заради Барселони. Юрген готовий очолити каталонський колектив вже у наступному сезоні.

Слід пригадати, що поточний сезон-2023/2024 буде останнім для Хаві на чолі "блаугранас". Про це 44-річний іспанський фахівець оголосив вслід за словами Клоппа про відхід із Ліверпуля.

У ЗМІ вже навіть заговорили, що Барселона зацікавлена у запрошенні нинішнього наставника "мерсисайдців". Щоправда, спортивний директор команди та клубна легенда Деку запевнив, що поки що ще рано щось говорити про прихід Клоппа.

Клопп став черговим наставником, якого європейська преса сватає до тренерського керма Барселони. Серед яких є головний тренер Жирони Мічел Санчес. Хоча сам іспанець запевняє, що має чинний контракт із клубом Артема Довбика та Віктора Циганкова, тому уболівальникам не слід хвилюватись.

Паралельно із цих з'явилась інформація, що Мічел вже провів перемовини із керівництвом каталонського клубу та висунув свої умови "блаугранас". Також своє повернення у Барселону не виключив наставник англійського МанСіті Пеп Гвардіола.

Хто ще може очолити Барселону