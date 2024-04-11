Зацікавленість з боку французького клубу: талановитий футболіст може покинути Динамо

Назар Волошин зацікавив клуб Ліги 1. Гравець потрапив у шорт-лист на літнє підсилення команди.

Вінгер Динамо привернув увагу клубу-середняка чемпіонату Франції. Команда сподівається на підсилення.

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Французький клуб проявляє активний інтерес до Назара Волошина

Хавбек Динамо потрапив до шорт-листа Страсбура на літнє підсилення команди.

На контракті у французького клубу вже знаходиться один українець – Едуард Соболь, який наразі виступає на правах оренди за бельгійський Генк.

Страсбур посідає 12-те місце в турнірній таблиці Ліги 1, набравши 33 бали. За останні 5 матчів команда має 2 перемоги, 1 поразку та 2 рази зіграли в нічию.

У сезоні-2023/2024 УПЛ Назар Волошин вийшов на поле у 18 матчах, забив 5 м'ячів та відзначився 5 асистами. Transfermarkt оцінює футболіста у два мільйони євро. Контракт 20-річного гравця у Динамо закінчується через три роки.

Динамо тримається на 3-му місці в турнірній таблиці УПЛ. Кияни наразі мають 45 очок, відстаючи від лідера на 4 бали. 13 квітня Динамо зіграє на виїзді з Олександрією. Матч розпочнеться о 15:30.

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