Нещодавно з'явились чутки, що Ярмоленко пропустив тренування Динамо через рецидив травми. Андрій Шахов прокоментував цю ситуацію.
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Динамо спростувало чутки про рецидив у Ярмоленка
Шахов написав, що ніякого рецидиву немає і Ярмоленко просто відновлюється.
Ніякого рецидиву у Андрія Ярмоленка немає. Планове відновлення, через що сьогодні він займався індивідуально. Більше інформації про підготовку буде згодом на офіційному сайті клубу,
– зазначив прес-аташе Динамо.
Наразі Динамо посідає 3 позицію в турнірній таблиці УПЛ, здобувши 45 очок. Кияни відстають від лідера на 4 бали та на 2 очки від Кривбасу. Наступний матч Динамо зіграє 13 квітня на виїзді з Олександрією. Поєдинок розпочнеться о 15:30.
Повернення Ярмоленко у Динамо
- Ярмоленко повернувся до тренувань в загальні групі Динамо в лютому 2024 року.
- З поверненням на футбольне поле Андрій почав демонструвати хороші результати у грі.
- У сезоні-2023/2024 УПЛ Ярмоленко провів 9 матчів, забив 6 голів та відзначився 2-ма гольовими передачами.