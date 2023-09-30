Полісся назвало серйозність травми півфіналіста Євро-2023: скільки триватиме відновлення

В 1/8 фіналу Кубка України один із новачків Полісся Олександр Назаренко зазнав жахливого пошкодження. Лівий вінгер покинув поле лише за на ношах та з допомогою медиків.

Одразу після матчу головний тренер Полісся Юрій Калитвинцев не став коментувати травму свого підопічного. У футбольній спільноті почали говорити про розрив "хрестів".

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На щастя, прогнози про порвані "хрести" не справдились

29 вересня житомирський клуб виступив із офіційною заявою щодо пошкодження Олександра Назаренка. У кубковому матчі проти Дніпра-1 23-річний футболіст флангу атаки уникнув травми "хрестів". У Назаренка перелом кістки колінного суглоба.

За прогнозами лікарів, на лікування Олександра піде щонайменше 2 місяці. Ще раніше у Поліссі підтримали травмованого гравця і запевнили, що зроблять усе можливе, аби якнайшвидше поставити Назаренка на ноги.

Для Назаренка це був лише сьомий матч у футболці Полісся. Проте лівий вінгер вже встиг відзначитись дебютним голом та асистом.

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу Полісся по пенальті сенсаційно вибив із Кубка України Дніпро-1 (1:1 в основний та додатковий час, а 5:4 на користь житомирян у серії 11-метрових). Цікаво, що ця зустріч була особливою для травмованого Назаренка, якого винесли з поля наприкінці поєдинку. Дніпро-1 – колишній клуб Олександра, за який він провів 125 матчів (19 м'ячів та 16 гольових передач).

Після чого 2 серпня 2023 року підписав контракт із дебютантом УПЛ із Житомира.

До кінця 2023 року Полісся проведе ще щонайменше 9 матчів. Вже 1 жовтня житомирський клуб зіграє на виїзді проти Колоса.

Полісся вдало розпочало сезон в УПЛ – 15 балів у 8-ми турах та високе четверте місце. Стільки ж очок у третього одеського Чорноморця.