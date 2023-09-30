Мова йде про трійку матчі 8-го туру української першості: ЛНЗ – Динамо, Оболонь – Верес та Полісся – Минай. Під час воєнного стану в Україні неможлива присутність уболівальників на трибунах під час футбольних поєдинків. На стадіоні допускають лише представників ЗМІ та офіційних осіб клубів. Вкотре клуби УПЛ знехтували безпекою своїх фанів, за що отримали покарання.

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Платять за любов до своїх уболівальників

Найбільший штраф УАФ виписав дебютанту УПЛ черкаському ЛНЗ – 150 тисяч гривень. До грошового штрафу ще й додали заборону на використання домашньої арени ЛНЗ на два наступні матчі умовно.

Значно менші штрафи за порушення правил отримали Оболонь та Полісся – 15 тисяч та 25 тисяч гривень відповідно. Це вже повторні порушення цих двох клубів щодо вимог проведення матчів сезону-2023/2024 без глядачів.

Це вже далеко не перші штрафи від УАФ для клубів УПЛ за подібні порушення.

Відзначимо! Що усі ці сплачені штрафи перераховують на платформу UNITED24, ініціатором якої став сам Володимир Зеленський.

У наступному турі УПЛ усі три команди проведуть свої зустрічі на виїзді: ЛНЗ гостюватиме на полі Вереса, Оболонь зіграє проти Минаю, а Полісся зустрінеться із Колосом у Ковалівці.

Також під час засідання розглянули питання вилучення Ярослава Ракіцького у матчі Рух – Шахтар. Захисник "гірників" отримав 2-матчеву дискваліфікацію, один із яких умовно.