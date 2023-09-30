Сразу после матча главный тренер Полесья Юрий Калитвинцев не стал комментировать травму своего подопечного. В футбольном сообществе начали говорить о разрыве "крестов".

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К счастью, прогнозы о порванных "крестах" не оправдались.

29 сентября житомирский клуб выступил с официальным заявлением о повреждении Александра Назаренко. В кубковом матче против Днепра-1 23-летний футболист фланга атаки избежал травмы "крестов". У Назаренко перелом кости коленного сустава.

По прогнозам врачей, на лечение Александра уйдет минимум 2 месяца. Еще раньше в Полесье поддержали травмированного игрока и заверили, что сделают все возможное, чтобы поставить Назаренко как можно быстрее на ноги.

Для Назаренко это был седьмой матч в футболке Полесья. Однако левый вингер уже успел отличиться дебютным голом и ассистом.

Напомним, что в 1/8 финала Полесья по пенальти сенсационно выбил из Кубка Украины Днепр-1 (1:1 в основное и дополнительное время, а 5:4 в пользу житомирян в серии 11-метровых). Интересно, что эта встреча была особенной для травмированного Назаренко, вынесенного с поля в конце поединка. Днепр-1 – бывший клуб Александра, за который он провел 125 матчей (19 мячей и 16 голевых передач).

После чего 2 августа 2023 подписал контракт с дебютантом УПЛ из Житомира.

До конца 2023 года Полесье проведет еще не менее 9 матчей. Уже 1 октября житомирский клуб сыграет на выезде против Колоса.

К слову. Полесье удачно начало сезон в УПЛ – 15 баллов в 8 турах и высокое четвертое место. Столько же очков у третьего одесского Черноморца.