Легендарний англійський клуб хоче купити футболіста, за яким полювала збірна України

Макс Кілман може покинути Вулверхемптон. Керівництво одного з клубів АПЛ зацікавлено в трансфері гравця.

Англійський клуб кілька разів у цьому сезоні стежив за грою Кілмана. Вулверхемптон не планує відпускати футболіста.

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Який клуб хоче купити Макса Кілмана

Манчестер Юнайтед у літнє трансферне вікно хоче підписати нового центрального захисника і Кілман – один з головних претендентів на місце у команді.

Вулверхемптон готовий відпустити гравця лише за умови щедрої пропозиції. Раніше клуб вже відхилив пропозицію від Наполі на суму близько 30-ти мільйонів фунтів.

Згідно з даними Transfermarkt, трансферна вартість футболіста складає 35 мільйонів євро.

Загалом у сезоні-2023/2024 АПЛ Кілман провів 30 матчів та забив 2 голи.

Вулверхемптон наразі займає 10 позицію в турнірій таблиці АПЛ, здобувши 42 очки. Водночас Манчестер Юнайтед на 6 місці і має 48 очок.

Макс Кілман має українське коріння, оскільки рідня хлопця родом з України. Раніше Кілман був кандидатом на потрапляння до збірної України, але згодом сам футболіст підтвердив, що йому заборонено виступати за українську команду.