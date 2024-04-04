Английский клуб несколько раз в этом сезоне следил за игрой Килмана. Вулверхэмптон не планирует отпускать футболиста.

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Какой клуб хочет купить Макса Килмана

Манчестер Юнайтед в летнее трансферное окно хочет подписать нового центрального защитника и Килман – один из главных претендентов на место в команде.

Вулверхэмптон готов отпустить игрока только при условии щедрого предложения. Ранее клуб уже отклонил предложение от Наполи на сумму около 30-ти миллионов фунтов.

Согласно данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 35 миллионов евро.

Всего в сезоне-2023/2024 АПЛ Килман провел 30 матчей и забил 2 гола.

Вулверхэмптон сейчас занимает 10 позицию в турнирной таблице АПЛ, получив 42 очка. В то же время Манчестер Юнайтед на 6 месте и имеет 48 очков.

Напомним. Макс Килман имеет украинские корни, поскольку родня парня родом из Украины. Ранее Килман был кандидатом на попадание в сборную Украины, но впоследствии сам футболист подтвердил, что ему запрещено выступать за украинскую команду.