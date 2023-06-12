Стало відомо, в яких комплектах форми зіграють збірні України та Німеччини

У понеділок, 12 червня, збірна України зіграє товариський матч проти титулованої команди Німеччини. Гра матиме особливий підтекст для обох суперників.

Поєдинок в Бремені стане дебютним для Сергія Реброва в статусі головного тренера національної збірної України. Для Німеччини гра буде ювілейною – 1000-ю за весь час існування "Бундестіму".

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Свій дев'ятий матч проти збірної Німеччини українська команда проведе у жовтому комплекті форми. Воротар збірної України гратиме у зеленій формі.

Комплект форми збірної України на матч проти Німеччини / УАФ

"Бундестім" зіграє в комбінованій біло-чорній формі, виготовленій спеціально до цієї зустрічі. Відомо, що футболки збірної Німеччини після матчу будуть виставлені на аукціон, а кошти підуть на підтримку України.

Форма Німеччини на 1000-й матч / УАФ

Нагадаємо, що у 2023 році "синьо-жовті" зіграли два поєдинки: спаринг з Брентфордом (2:0) та матч відбору Євро-2024 проти Англії (0:2). Обидві зустрічі українці провели у жовтій формі.