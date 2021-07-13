Усі, крім одного: які титули отримає переможець бою Усик – Джошуа

Олександр Усик готується до бою проти Ентоні Джошуа. Довгоочікуваний поєдинок відбудеться за усі титули, крім одного.

Все або нічого

Промоутер Олександр Красюк розповів, які пояси будуть стояти на кону поєдинку між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Він зізнався, що бій буде за усі титули, крім WBC.

Оце так Володимир Кличко допоможе Усику у підготовці до бою з Джошуа

Поєдинок буде за усі титул, крім WBC. Часто зустрічав питання: "Чи буде цей бій лише за пояс WBO чи за усі?" Так, боксери будуть боротись за усі титули,

– заявив Красюк.

Відзначимо, що титулом WBC у суперважкій вазі володіє британець Тайсон Ф'юрі.

Усик – Джошуа: довгоочікуваний бій