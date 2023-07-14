Колишній футболіст збірної України перейшов у казахстанський Ордабаси. Новий клуб Євгена Макаренка не розголошує деталей контракту.

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За даними Transfermark, контракт укладений лише до кінця 2023 року.

Відзначимо, що нещодавно цей казахстанський клуб підписав угоду із ще одним українським футболістом із київського Динамо Артемом Бєсєдіним. Ще тоді були чутки, що клуб цікавиться ще й Макаренком.

Останнім клубом до переходу у кар'єрі Макаренка був угорський Фехервар, якому він віддав 2 роки. У минулому сезоні-2022/2023 відіграв 23 матчі – 2 голи, 4 асисти та 2 жовті картки.

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