Які люди воюють – такі вчинки вони й роблять, – Гвоздик про звірства окупантів на Харківщині

Український боксер Олександр Гвоздик прокоментував звірства окупантів на Харківщині. Він поділився думками щодо військової політики росіян.

Гвоздик: Ви подивіться, хто воює

На жаль, на звільнених територіях все частіше знаходять катівні, де росіяни піддавали тортурам мирних українців. Лише в Ізюмі виявили масове поховання, де ексгумували тіла зі слідами тортур.

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Олександр Гвоздик прокоментував дії російської армії. Бокс чув особисто історії від своїх знайомих, які проживають на Харківщині.

"Я думаю, що вони це роблять через наживу. Тому що я не знаю таких випадків... можливо вони траплялися… Але я не чув про випадки або доведені випадки, коли людей просто катують. Зазвичай я багато чого чув від друзів, хто проживає у тих містах, як от Ізюм та Балаклія. Вони викрадають людей і потім починають їх катувати за викуп. Або вони контактують з близькими про викуп", – сказав Олександр.

Усі ці історії, коли вони крадуть побутову техніку з домів – це все правда! Але ви подивіться, хто воює. Якщо вони звільнили в'язнів за жахливими статтями, які сиділи у цих містах. То що ви від них очікуєте? Які люди воюють – такі вчинки вони й роблять,

– додав боксер.

Що відомо про боксера

Гвоздик народився та виріс у Харкові, там наразі та проживає його батько. Він відмовляється покидати місто, яке постійно обстрілює російська армія.

Сам боксер вже 9 років проживає у США.

Нещодавно в інтерв'ю для сайту 24 каналу Олександр розповів, що частинка його ще й досі залишається у Харкові.