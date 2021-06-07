А які країни визнали Крим російським, – Уткін відповів росіянам щодо форми збірної України

Росія продовжує роздмухувати скандал навколо форми збірної України з футболу. на ній зображений контур України, в тому числі з окупованим Кримом та територіями Донецької і Луганської областей. На критику росіян відповів футбольний коментатор Василь Уткін.

Російський коментатор заявив, що росіянам варто було б більше уваги приділяти формі своєї збірної, аніж цікавитися тим, які виглядає форма збірної України. Адже міжнародний скандал в цьому випадку виникнути не може.

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"З чого б раптом мав виникнути міжнародний скандал через форму збірної України? Подивіться, які країни офіційно визнали Крим російським. Там немає жодної країни-учасниці чемпіонату Європи. Власного погляду на державні кордони ні в УЄФА, ні у ФІФА зроду не було. І це принцип (в ньому якраз частково і полягає так званий "спорт поза політикою"): ці організації відзеркалюють точку зору на це ООН. ООН визнає Україну в тих межах, які зараз нанесені на форму збірної цієї країни. Так що я абсолютно не бачу тут підстав для міжнародної бучі", – заявив Василь Уткін.

Він же запропонував росіянам звернути увагу на форму збірної Росії. І скандал, який нещодавно виник. Там на форму на руках нанесли прапор Росії. От тільки зробили це догори дригом. Компанія adidas, яка і розробила дизайн, пояснила таке рішення тим, що прапор Росії буде видно тоді, коли гравці з піднятими руками святкуватимуть забиті голи. На що вболівальники відповіли, що це схоже на те, як здаються в полон з піднятими руками.

"Вважаю, до презентації цю форму бачили всі офіційні особи і цього не помітили. Або не зрозуміли, що не так. Ось це було принизливо. А як одягнена збірна України, мені по фігу", – підсумував Василь Уткін.

Ситуація з формою збірної України та реакція Росії