"Ніхто не просив кваліфікуватися в ЛЧ": головний тренер Челсі про цілі на новий сезон
Джерело:Бен Джейкобс
Енцо Мареска прокоментував цілі клубу у новому сезоні. Зокрема він розповів про завдання, яке стоїть перед ним та командою від керівництва.
Наприкінці сезону-2023/2024 Челсі офіційно оголосило про відхід Маурісіо Почеттіно. Вже згодом замість нього призначили Енцо Мареску.
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Завдання Челсі на новий сезон
Головний тренер "пенсіонерів" зазначив, що перед командою не стоїть завдання потрапити до єврокубків або опинитися серед найкращих.
Ніхто з клубу не просив мене кваліфікуватися до Ліги чемпіонів цього року. Ніхто не казав, що ми маємо фінішувати в четвірці найкращих. Вони казали, що ми маємо бути конкурентними. Крок за кроком,
– розповів Енцо Мареска.
Відзначимо, що за підсумками сезону-2023/2024 Челсі зайняло 6-ту позицію в турнірній таблиці.