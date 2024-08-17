"Ніхто не просив кваліфікуватися в ЛЧ": головний тренер Челсі про цілі на новий сезон

Енцо Мареска прокоментував цілі клубу у новому сезоні. Зокрема він розповів про завдання, яке стоїть перед ним та командою від керівництва.

Наприкінці сезону-2023/2024 Челсі офіційно оголосило про відхід Маурісіо Почеттіно. Вже згодом замість нього призначили Енцо Мареску.

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Завдання Челсі на новий сезон

Головний тренер "пенсіонерів" зазначив, що перед командою не стоїть завдання потрапити до єврокубків або опинитися серед найкращих.

Ніхто з клубу не просив мене кваліфікуватися до Ліги чемпіонів цього року. Ніхто не казав, що ми маємо фінішувати в четвірці найкращих. Вони казали, що ми маємо бути конкурентними. Крок за кроком,

– розповів Енцо Мареска.

Матч першого туру АПЛ за участю Челсі відбудеться 18 серпня проти Манчестер Сіті. Поєдинок запланований на 18:30 за київським часом.

Відзначимо, що за підсумками сезону-2023/2024 Челсі зайняло 6-ту позицію в турнірній таблиці.