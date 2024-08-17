В конце сезона-2023/2024 Челси официально объявило об уходе Маурисио Почеттино. Уже впоследствии вместо него назначили Энцо Мареску.

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Задачи Челси на новый сезон

Главный тренер "пенсионеров" отметил, что перед командой не стоит задача попасть в еврокубки или оказаться среди лучших.

Никто из клуба не просил меня квалифицироваться в Лигу чемпионов в этом году. Никто не говорил, что мы должны финишировать в четверке лучших. Они говорили, что мы должны быть конкурентными. Шаг за шагом,

– рассказал Энцо Мареска.

Справка. Матч первого тура АПЛ с участием Челси состоится 18 августа против Манчестер Сити. Поединок запланирован на 18:30 по киевскому времени.

Отметим, что по итогам сезона-2023/2024 Челси заняло 6-ю позицию в турнирной таблице.