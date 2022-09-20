УАФ сплатить штраф за слова Петракова про війну після безглуздих звинувачень росії

Павелко: Їх недолугу скаргу УЄФА вже давно розглянула

Ще у квітні 2022 року головний наставник збірної України Олександр Петраков заявляв, що взяв би до рук зброю, щоб вигнати росіян із Києва, рідного міста футбольного тренера. Також фахівець закликав відсторонити російський спорт від усіх міжнародних змагань.

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росіяни звинуватили Петракова у "здійсненні дискримінації" та у тому, що Олександр Васильович "не зберіг політичний нейтралітет". російський футбольний союз прийняв ці слова, як який заклик до "насильства".

Союз країни-агресора висунули безглузді звинувачення у бік українського наставника. Після чого росіяни звернулись до УЄФА переглянути слова Петракова та усунути його від роботи.

Своєю чергою усю цю ситуацію прокоментував глава Української асоціації футболу Андрій Павелко. Він запевнив, що заяви росіян навіть не вартують уваги, а УЄФА вже давно розглянула та розставила усі крапки над "і".

"УАФ має за честь сплатити"

За словами Павелка, ці слова Петракова обійшлись УАФ невеличким штрафом та попередженням, який Асоціація з гордістю сплатить за Олександра Васильовича. Адже наставник зробив мужню та патріотичну заяву.

Істерика росіян з приводу головного тренера національної збірної України Олександра Петракова – не вартує ані найменшої уваги, бо їх недолугу скаргу УЄФА вже давно розглянула. Звичайно, що ніякого рішення про відсторонення немає і бути не могло. Було попередження і незначний штраф, який УАФ має за честь сплатити,

– написав Павелко.

Президент УАФ запевнив, що такими звинуваченнями росіяни намагаються відволікти "синьо-жовтих" від підготовки до найближчої гри проти Шотландії.

Виїзний матч України проти Шотландії відбудеться 21 вересня. Стартовий свисток судді у Глазго пролунає о 21:45 за київським часом. Це буде четверта гра українців у цьогорічному розіграші Ліги націй. Наразі команда Петракова після трьох зустрічей набрала 7 очок та лідирує у групі.