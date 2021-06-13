Нідерланди Де Бура чи Україна Шевченка: яка збірна сильніша на Євро-2020

Першим суперником збірної України на Євро-2020 стануть Нідерланди. Все, що варто знати про цю команду – в матеріалі Спорт 24.

За спиною Нідерландів

Збірна Нідерландів буде першим суперником команди Андрія Шевченка на Євро-2020. Перший матч – перший складний екзамен для наших хлопців. У рейтингу ФІФА Нідерланди розташовуються на 16 місці. Українська збірна перебуває за спиною у майбутнього суперника – 24 сходинка.

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Нідерландці випереджають збірну України і за вартістю команди. Спеціалізований портал Transfermarkt ще напередодні Євро-2020 склав рейтинг найдорожчих збірних, які виступатимуть на турнірі. Обидві збірні увійшли у топ-20.

Вартість збірної Нідерландів склала 637,05 мільйона євро та посіла високе 8 місце. Натомість команда з України була оцінена у 197,20 мільйона євро. Цікаво, що наш перший суперник на Євро-2020 став найдорожчою збірної у групі С.

Заявка збірної Австрії оцінена у 320,60 мільйона євро – 11 сходинка. Північна Македонія – 61,80 мільйона євро та 31 місце у Європі.

Історія протистоянь

Україна та Нідерланди зустрічалися між собою лише у двох товариських поєдинках. У 2008 році футболісти Нідерландів впевнено перемогли у Роттердамі – 3:0, а 2010 року була розписана мирова на "Донбас Арені" – 1:1. У складі українців голом тоді відзначився колишній гравець Динамо Олександр Алієв.

Перемога у стартовому матчі Євро-2020 може стати першою для України в історії протистоянь.

Кадрові втрати збірних

Нідерландська збірна продовжує страждати від кадрових втрат. Напередодні турніру основний голкіпер команди Яспер Сіллессен отримав позитивний тест на коронавірус. Тому головний тренер збірної Нідерландів Франк Де Бур прийняв складне рішення виключити з заявки на чемпіонат Євро досвідченого стража воріт.

Також не допоможе команді півзахисник Манчестер Юнайтед Донні ван де Бек. У гравця центральної ланки поля травма. Напередодні матчу з Україною нідерландці зазнали чергових втрат. Поєдинок пропустить ключовий захисник Маттейс Де Лігт. 21-річний футболіст не встиг відновитися до матчу.

Як відомо, на чемпіонат Європи не поїхав капітан Нідерландів Вірджіл ван Дейк. Саме пара захисників ван Дейк – де Лігт є основною у збірній Нідерландів.

Швидше за все, у матчі з Україною в центрі захисту вийдуть Стефан де Врей з Інтера та Натан Аке, який захищає кольори Манчестер Сіті.

Перший номер у воротах збірної Нідерландів дістанеться Мартену Стекеленбургу, який дебютував у збірній ще в 2004 році.

Українська команда також не поїхала на турнір найсильнішим складом. Через травми чемпіонат Європи пропустять Віталій Буяльський (Динамо) Жуніор Мораес, Валерій Бондар (обидва – Шахтар) та Віктор Коваленко (Аталанта). Однак тренерський штаб на чолі з Андрієм Шевченком вже знайшов гравців, які замінять травмованих збірників.

Перевага нідерландців

Перевагою нашого суперника будуть рідні трибуни. Матч зможуть відвідати близько 16 тисяч футбольних фанатів. Натомість українські уболівальники не зможуть побачити поєдинок з трибун Йоган Кройф арена. Уряд Нідерландів ухвалив рішення не пускати вболівальників з країн, що не входять у зону Євросоюзу.

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Виступи на Євро

Нідерланди 9 разів виступали у фінальних стадіях чемпіонату Європи. Найгіршим для збірної роком був 2016-й, коли команда вперше з 1984 року навіть не змогла пройти кваліфікацію.

"Помаранчеві" – чемпіони Європи 1988 року, це єдиний великий міжнародний трофей збірної. У фіналі вони обіграли збірну СРСР.

Нідерландська збірна не виходить у плей-офф з 2008 року. У 1976 команда фінішувала третьою. У 1992, 2000 та 2004 роках нідерландці зупинялися у півфіналі.

До домашнього Євро-2012 українці й взагалі не грали у фінальних стадіях, але Євро-2020 стане для наших футболістів вже третім поспіль.

Перед початком чемпіонату Європи у пасиві України аж 5 поразок у 6 поєдинках. Єдина перемога датована 2012 роком, коли українці на старті Євро-2012 несподівано здолала шведів 2:1. Обидва м'ячі у Києві забив вже нинішній наставник України Андрій Шевченко. Ці голи поки що перші та єдині у фінальних турнірах чемпіонатів Європи для українців.

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