Нідерланди вирішили не ризикувати де Лігтом
Головний тренер збірної Нідерландів Франк де Бур повідомив, що 21-річний де Лігт не встигне відновитися до матчу з Україною на груповому етапі Євро-2020.
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Де Бур повідомив, що вирішив поберегти де Лігта для інших матчів Євро-2020.
Дуель з Україною пройде трохи зарано для Маттейса. Ми не хочемо ризикувати. У нас є ще 2 матчі в групі після цього. Якби це було дуже важливо, ми могли б піти на ризик. Він дуже близький, і ми очікуємо цього в наступній зустрічі
– сказав де Бур на пресконференції.
- Як відомо, на чемпіонат Європи не поїхав капітан Нідерландів Вірджіл ван Дейк. Саме пара захисників ван Дейк – де Лігт є основною у збірній Нідерландів.
- Швидше за все, у матчі з Україною в центрі захисту вийдуть Стефан де Врей (Інтер) та Натан Аке (Манчестер Сіті).