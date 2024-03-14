Як змінилися ціни на українських футболістів в АПЛ: оновлені дані Transfermarkt

Transfermarkt оновив ціни на українських футболістів в АПЛ. Забарний і Ярмолюк зросли, а от Мудрик – подешевшав.

Український захисник Борнмута Ілля Забарний відчув значне зростання ціни на Transfermarkt. Його вартість піднялася на 3 мільйони євро. Тепер його ціна становить 28 мільйонів євро.

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Як змінилися ціни щодо українців в АПЛ

Завдяки цьому він став другим найдорожчим гравцем у складі англійського клубу.

Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк також подвоїв свою ціну на Transfermarkt. Тепер його оцінюють у 5 мільйонів євро.

Натомість Михайло Мудрик, який виступає за Челсі, продовжує падати у ціні. Його вартість наразі становить 35 мільйонів євро, що на 5 мільйонів менше, ніж у попередньому оновленні.

Цінники на Олександра Зінченка, який виступає за Арсенал, та гравця Евертона Віталія Миколенка залишилися незмінними — 42 мільйонів євро та 28 мільйонів євро відповідно.

Унікальне досягнення Забарного

13 березня відбувся перенесений матч 17-го туру АПЛ між Борнмутом та Лутоном. Гра завершилася з рахунком 4:3 на користь "вишень".

Після першого тайму господарі відставали 0:3, проте змогли не лише зрівняти рахунок, а й здобути перемогу, реалізувавши мегакамбек. Український захисник Борнмута Ілля Забарний вийшов на поле з перших хвилин і відіграв увесь матч. На 62-й хвилині українець забив гол.

Забарний став наймолодшим українським автором голу в АПЛ, забивши у віці 21 року, 6 місяців і 10 днів. До цього рекорд належав Михайлу Мудрику, який забив свій перший гол в чемпіонаті Англії у 22 роки, 8 місяців і 27 днів.

, що ціни на Transfermarkt є орієнтовними та можуть не відповідати реальній трансферній вартості футболістів.