"Ярмола навіть голову помив": збірна України в чудовій атмосфері привітала Реброва з 50-річчям

"Синьо-жовті" 3 червня проведуть товариський матч проти збірної Німеччини. Він відбудеться у Нюрнбергу на "Макс-Морлок-Штадіоні".

Цей поєдинок припав на 50-й день народження головного тренера національної команди Сергія Реброва. Колектив, звісно ж, не міг проігнорувати цю визначну подію.

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Жарт, який стане мемом

Гравці збірної України організували привітання для свого наставника. Вони розписалися на спеціальній футболці, яку в оточенні партнерів вручив ювіляру Андрій Ярмоленко.

Сергій Станіславович оцінив подарунок та відповів на нього жартом про капітана команди, після чого футболісти в чудовому настрої пішли готуватися до гри проти Бундестім.

Ярмола он навіть голову помив... Коли у Жори Бущана був день народження, то я йому кажу: ти не сумуй. Тобі 30 років, а мені – 50,

– сказав Ребров.

Як збірна України привітала Реброва з ювілеєм: дивіться відео

. Матч Німеччина – Україна розпочнеться о 21:45. Офіційними трансляторами є медіаплатформа MEGOGO, а також Суспільне (в ефірі T2, кабельних мережах та IPTV).

Нагадаємо, що Сергій Ребров очолює збірну України з червня 2023 року. За цей час під його керівництвом "синьо-жовті" провели 10 поєдинків, у яких здобули 6 перемог, тричі зіграли внічию та зазнали однієї поразки.