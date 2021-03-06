Як Юлія Джима виграла "срібло" на етапі Кубка світу: з'явилося відео

Джерело:24 канал
Українка Юлія Джима стала другою у спринтерській гонці на етапі Кубка світу з біатлону. Українка пройшла гонку без промахів і відстала від переможниці Тирил Екхофф на 9 секунд.
Джима стартувала під 26-м стартовим номером у першій групі. Таким чином вона знала результати більшості лідерів перегонів. Після двох вогневих рубежів вона вийшла лідером, однак поступилася з швидкості норвежці Екхофф, яка має в пасиві один промах.
Хід гонки Джима здобула "срібло" спринту з біатлону у Нове-Мєсто, перемогла нестримна Екхофф
Відео "срібного" виступу Юлії Джими (дивіться з 27 секунди)
Досягнення Юлії Джими / Інфографіка Спорт 24