Як Ярмоленко п'яткою прокинув м'яч поміж ніг Гармашу: кумедне відео

Один із лідерів збірної України Андрій Ярмоленко радіє поверненню до "синьо-жовтих" Дениса Гармаша. Гравець Вест Хема на тренуванні кумедно прокинув м'яч поміж ніг партнеру по команді.

Ярмоленко курйозно привітав Гармаша з поверненням у збірну

Андрій Ярмоленко та Денис Гармаш вперше за довгий час зіграють в одній команді. Футболісти раніше разом виступали за київське Динамо, за яке далі грає Гармаш, та збірну України. А все завдяки головному тренеру "синьо-жовтих" Олександру Петракову.

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На тренуванні на НСК "Олімпійський" у Києві вінгер Вест Хема майстерно зіграв у вправі "квадрат". Андрій елегантно п'яткою прокинув м'яч поміж ніг партнеру по команді, який стояв всередині. Ним виявився якраз динамівець Гармаш. Такий фінт сподобався іншим українським футболістам, які зреагували на нього сміхом.

Сам автор майстерної дії з посмішкою на обличчі запитав оператора: "Ти знімав?". Капітан Динамо Сергій Сидорчук схопився руками за голову.

Відео цього моменту Ярмоленко виклав на своїй сторінці в інстаграмі зі словами, що радий нарешті поверненню ексодноклубника у розташування національної команди.

Радий знову бачити Гармаша у збірній,

– підписав відео футболіст.

На пресконференції Петраков заявив, що задоволений грою Гармаша у Динамо. Денис заслужив отримати виклик у національну команду на матчі, які відбудуться у листопаді.

Що відомо про майбутні матчі збірної:

Зараз обидва футболісти готуються до ключового виїзного матчу відбору чемпіонату світу-2022 проти Боснії і Герцеговини (16 листопада). Передувати цього поєдинку буде товариський поєдинок "синьо-жовтих" проти Болгарії, який відбудеться в Одесі (11 листопада).

Перед зустріччю з боснійцями підопічні Петракова йдуть на другій позиції у групі D, у їх активі 9 очок. Лише одним пунктом поступається Фінляндія. Збірна Боснії і Герцеговини з 7 балами посідає четверту сходинку.

У футболці української збірної Ярмоленка провів 104 матчі, у яких наколотив 44 м'ячі. У кар'єрі 31-річного Гармаша є 30 поєдинків за "синьо-жовтих", у яких він відзначився двома голами.