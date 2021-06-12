Як я і обіцяв, пояс їде в Україну, – Ярослав Амосов про здобуття титулу

Ярослав Амосов став першим українцем, який виграв титул MMA. Ярослав прокоментував перемогу над Дугласом Сілвою завдяки якій став чемпіоном світу.

Пояс Bellator вперше їде в Україну

Непереможний Амосов, який виграв усі 26 поєдинків, заявив, що везе пояс чемпіона світу в України. Окрім того, боєць подякував усім, хто в нього вірив та підтримував.

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Як я і обіцяв, пояс їде в Україну. Мені дуже приємно, що вас так багато, тих хто вірив у мене і підтримував. У моїй підготовці брало участь багато людей, я вдячний кожному. Спасибі моїй команді за виконану роботу,

– написав Амосов.

Боєць додав, що велика праця та віра в себе допоможе здійснити мрії. "Завжди мрійте, завжди вірте в себе і знайте, велика праця завжди винагороджується", – сказав Ярослав.

Як Амосов став чемпіоном світу