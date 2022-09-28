Палкін: Нам потрібно воювати на всіх напрямках

Гендиректор Шахтаря Сергій Палкін вважає, що дій ФІФА недостатньо. Він вимагає федерацію виключити російський футбольний союз з організації.

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"Я не знаю, що ще потрібно зробити росії, щоб ФІФА відреагувала належним чином. Весь світ повинен сказати ФІФА: "Хлопці, давайте щось змінимо".

ФІФА діє майже як монополія. Ви не знайдете жодної людини, яка за щось відповідає. Ви не можете знайти людину, яка могла б вам відповісти. Ми не можемо знайти людину, яка могла б сісти з нами за стіл і сказати: "Добре, у вас є проблеми, давайте сядемо разом, вирішимо це і це". Така глобальна організація повинна діяти не так", – зазначив Палкін.

Також директор "гірників" наголосив, що виключення росії з ФІФА допомогло б Україні.

Відсторонення росії від чемпіонату світу з футболу – це тимчасовий акт. Але якби вони, наприклад, виключили росію з ФІФА, то це було б рішення, яке б дійсно допомогло Україні. Це тому, що нам потрібно воювати на всіх напрямках, а не тільки солдатам на полі бою. Це було рішення, якого ми очікували від ФІФА. Але, як відомо, рішення немає,

– додав Палкін.

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