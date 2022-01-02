Як Вихрист технічним нокаутом переміг Кіладзе у шаленій "м'ясорубці": відеоогляд

Новорічна ніч нового 2022 року стала тріумфальною для українця Віктора Вихриста. Боксер завершив бій технічним нокаутом.

5 нокдаунів за 2 раунди

Поєдинок українського боксера відбувся у ніч із 1-го на 2-ге січня. Суперником Вихриста став представник Грузія Яго Кіладзе, а сам поєдинок відбувся у Голлівуді.

До теми 5 нокдаунів за 2 раунди: Вихрист нокаутував розлюченого Кіладзе, який вдарив суддю

Справжню "м'ясорубку" у США побачили глядачі. Вже у першому раунді боксери на двох побували у трьох нокдаунах. Першим опонента лівим боковим на канвас відправив Вихрист.

За 1:36 до завершення стартового раунду грузин відправив у нокдаун українця. Віктор за допомогою канатів швидко підійнявся на ноги та сигналізував судді, що готовий продовжувати бій.

Боксер з України швидко відповів тією ж монетою. Кіладзе вдруге за один раунд побував на канвасі.

Перемога за два раунди

У наступному раунді все продовжилось. Боксери по разу побували у нокдаунах, а п'ятий став фатальним для грузина. Яго підійнявся на ноги, але після відрахунку суддя вирішив не ризикувати здоров'ям грузинського боксера – технічний нокаут та перемогу Вихриста.

Українець здобув свою 9-ту звитягу на професійному ринзі.

А от поразка неабияк розлютила Кіладзе. Від Яго дісталось судді. Грузин відмахнувся та влучив прямо в обличчя рефері.

Дивіться відеоогляд бою: