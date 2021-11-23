НСК "Олімпійський" засипає снігом перед матчем Динамо – Баварія: неймовірні фото та відео
23 листопада 2021 , 18:57Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У вівторок, 23 листопада, Динамо і Баварія зустрінуться у 5 турі Ліги чемпіонів. Матч пройде у Києві на НСК "Олімпійський", де погода вирішила внести свої корективи.
За годину до матчу поле у Києві засипає снігом, але він швидко тане, тому проведенню зустрічі нічого не загрожує.
До слова Динамо спробує відібрати очки у знекровленої Баварії: прогноз на матч Ліги чемпіонів
Засніжен поле НСК "Олімпійський" / Фото twitter.com/UEFAcom_ru
Динамо – Баварія: перед матчем
- Команди 11 разів зустрічались у єврокубках. Чотири матчі завершувались перемогою українського гранда. У шести поєдинках перемагала Баварія. Лише в одній грі була розписана мирова.
- Для Баварії та Динамо ця зустріч буде вже другою у цьогорішному розіграші Ліги чемпіонів. Перший матч у груповому раунді завершився розгромом для киян у Мюнхені – 5:0.
- Після 4-х турів лідером групи Е є Баварія. Мюнхенці поки що не знають смаку поразок – 12 очок. Німецький клуб випереджає найближчого конкурента Барселону на 6 пунктів.
- Динамо – аутсайдер групи, в активі киян лише один бал. До португальської Бенфіки, яка йде третьою, відставання у три очки.