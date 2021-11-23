НСК "Олімпійський" засипає снігом перед матчем Динамо – Баварія: неймовірні фото та відео

У вівторок, 23 листопада, Динамо і Баварія зустрінуться у 5 турі Ліги чемпіонів. Матч пройде у Києві на НСК "Олімпійський", де погода вирішила внести свої корективи.

За годину до матчу поле у Києві засипає снігом, але він швидко тане, тому проведенню зустрічі нічого не загрожує.

До слова Динамо спробує відібрати очки у знекровленої Баварії: прогноз на матч Ліги чемпіонів



Засніжен поле НСК "Олімпійський" / Фото twitter.com/UEFAcom_ru

Динамо – Баварія: перед матчем