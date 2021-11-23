За час до матча поле в Киеве засыпает снегом, но он быстро тает, поэтому проведению встречи ничего не угрожает.
К слову Динамо попытается отобрать очки у обескровленной Баварии: прогноз на матч Лиги чемпионов
Заснеженное поле НСК "Олимпийский" / Фото twitter.com/UEFAcom_ru
Динамо – Бавария: перед матчем
- Команды 11 раз встречались в еврокубках. Четыре матча завершались победой украинского гранда. В шести поединках побеждала Бавария. Лишь в одной игре была расписана мировая.
- Для Баварии и Динамо эта встреча будет уже второй в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Первый матч в групповом раунде завершился разгромом для киевлян в Мюнхене – 5:0.
- После 4 туров лидером группы Е является Бавария. Мюнхенцы пока не знают вкуса поражений – 12 очков. Немецкий клуб опережает ближайшего конкурента Барселону на 6 пунктов.
- Динамо – аутсайдер группы, в активе киевлян всего один балл. До португальской Бенфики, которая идет третьей, отставание в три очка.