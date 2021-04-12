Як виглядає захисник Динамо Ілля Забарний, якому в матчі з Днпіро-1 зламали ніс: фото

У матчі між Динамо та Дніпро-1 захиснику киян Іллі Забарного зламали ніс. Але футболіст дограв весь матч до кінця.

Це сталося у другому таймі на 60-й хвилині. В боротьбі за м'яч форвард дніпрян Артем Довбик відмахнувся від Іллі Забарного, завдавши йому удар в обличчя. Він влучив йому в ніс.

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Після цього удару Забарний залишився лежати на газоні, тримаючись за обличчя. В нього з носа крапала крок. Довбик же за це отримав другу жовту картку та залишив команду в меншості.

Відео вилучення Довбика та травми Забарного

Однак Забарний, попри травму, дограв матч до кінця. І лише після повернення до Києва пройшов контрольну томографію, яка показала зміщення кісток носа.

У підсумку футболісту було зроблено під місцевим наркозом репозицію носа та накладено фіксуючу пов’язку. З гравцем все в порядку, і він вже фотографується зі своєю дівчиною.

Чи зіграє він у матчі проти Шахтаря в суботу, 17 квітня – поки невідомо.