Розруха та занепад: як виглядає стадіон у Донецьку, де Шахтар дебютував в ЛЧ – болюче відео

Російська агресія продовжує знищувати усе на своєму шляху. Від ворога постраждало чимало спортивних об'єктів, які є знаковими для українського спорту.

Працівник Олег Барков публічно показав усі наслідки "русского міра", який охопив Донецьк ще з 2014-го року. Чоловік показав, до якого жахливого стану окупанти довели стадіон "Шахтар", де "гірники" грали до 2004-го року. Після чого донеччани переїхали виступати на "Олімпійський"

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Кадри арени, яка продовжує бути в окупації

На арені, яка була відкрита у 1936 році та раніше вміщувала майже 32 тисячі уболівальників, не залишилось нічого – зруйновані трибуни, понівечене поле, яке колись було всіяне газоном, дерева та кущі, які виросли на трибунах та довкола футбольного поля. Арену поглинули сірі тони.

Барков влучно зауважив, що ця арена є візитною карткою окупації, де існує розруха та занепад.

Раніше на цьому стадіоні "кроти" приймали єврокубкові матчі (дебют Шахтаря в Лізі чемпіонів), а збірна України з футболу встигла провести два поєдинки (проти Румунії 0:2 і Північної Ірландії 0:0).

Як виглядає стадіон "Шахтар" у Донецьку: дивіться відео

Саме на цій донецькій арені у жовтні 1995 року відбулось вбивство місцевого авторитета Ахатя Брагіна.

Пізніше на центральному стадіоні грали інші команди "гірників", включаючи Шахтар-2, Шахтар-3, молодіжна і юнацька U-19 команди "кротів".

Відзначимо, що в інтернеті інколи з'являються фото та відео стану "Донбас Арени". У жовтні 2023-го з'явилась інформація, що окупанти заговорили про неналежний стан стадіону, тому розглядають можливість знесення легендарної арени, де відбувались матчі Євро-2012.