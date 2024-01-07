Серед зірок, які розпочали матч на лаві запасних Реала, був Джуд Беллінгем, який чудово розкрився після переходу із дортмундської Боруссії. Навіть за межами поля англійський футболіст відзначився красивим вчинком, який показав людські якості Джуда.

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Беллінгем відзначився красивим вчинком

Беллінгем побачив болбоя, який труситься від холоду. Джуд не став зволікати, а показав хлопчику підійти до лави запасних Реала. Однак той, чи не зрозумів, чи побоявся підійти на прохання. Після чого зірковий футболіст сам підійшов до юного хлопця та вкрив його своїм пледом.

Беллінгем вкрив пледом болбоя: дивіться відео

Як на це відреагував болбой

Після поєдинку болбой розповів представнику ЗМІ, що не зрозумів, що саме сказав йому один із лідерів "вершкових", але зізнався, коли Беллінгем – його улюблений футболіст.

Джуд Беллінгем – мій улюблений гравець. Я не зрозумів, що він мені сказав. Але це неймовірно красивий жест, найкращий день у моєму житті,

– зізнався хлопчик у коментарі журналісту.

Відзначимо, що Карло Анчелотті так і не випустив Беллінгема у матчі Кубка Короля. Але Реал і без свого забивного гравця впорався із суперником. Мадридський клуб оформив легку перемогу на виїзді з рахунком 1:3. Усі чотири голи у поєдинку забили гравці "Королівського клубу", адже Начо відзначився голом у свої ворота, які захищав Кепа.

Український голкіпер Андрій Лунін стежив за перемогою своєї команди із лави запасних поруч із Беллінгемом. Реал пробився в 1/8 фіналу Кубка Іспанії.

Нагадаємо! Джуд Беллінгем одягнув футболку Реала 1 липня 2023-го року, підписавши контракт до кінця червня 2029-го. За "вершкових" англієць вже провів 22 матчі, у яких наколотив 17 голів та віддав 5 асистів.