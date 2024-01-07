Работник Олег Барков публично показал все последствия "русского мира", охватившего Донецк еще с 2014 года. Муж показал, до какого ужасного состояния оккупанты довели стадион "Шахтер", где "горняки" играли до 2004-го года. После чего дончане переехали выступать на "Олимпийский"

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Кадры арены, которая продолжает быть в оккупации

На арене, которая была открыта в 1936 году и ранее вмещала почти 32 тысячи болельщиков, не осталось ничего – разрушены трибуны, изуродованное поле, когда-то усеянное газоном, деревья и кустарники, выросшие на трибунах и вокруг футбольного поля. Арену поглотили серые тона.

Барков точно отметил, что эта арена является визитной карточкой оккупации, где существует разруха и упадок.

Ранее на этом стадионе "кроты" принимали еврокубковые матчи (дебют Шахтера в Лиге чемпионов), а сборная Украины по футболу успела провести два поединка (против Румынии 0:2 и Северной Ирландии 0:0).

Как выглядит стадион "Шахтер" в Донецке: смотрите видео

Именно на этой донецкой арене в октябре 1995 года произошло убийство местного авторитета Ахатя Брагина.

Позже на центральном стадионе играли другие команды "горняков", включая Шахтер-2, Шахтер-3, молодежная и юношеская U-19 команды "кротов".

Отметим, что в интернете иногда появляются фото и видео состояния "Донбасс Арены". В октябре 2023-го появилась информация, что оккупанты заговорили о ненадлежащем состоянии стадиона, поэтому рассматривают возможность сноса легендарной арены, где проходили матчи Евро-2012.