Як виглядає тренувальний центр Металіста після ракетного обстрілу окупантами: відео руйнувань

Російські окупанти обстріляли навчально-тренувальну базу Металіста у Високому, де готувались харківські команди Металіст, Металіст 1925 та Вовчанськ. Комплекс зазнав ракетного удару зі сторони російського Бєлгорода.

Росіяни продовжують "визволяти" спортивну інфраструктуру України

Удар був настільки потужним, що на території НТБ залишилася яма глибиною у п’ять метрів. Майже всі вікна в будівлях вибиті, фасади пошкодженні, внутрішні комунікації частково знищені. Дісталося навіть футбольним полям.

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Вибух був такої сили, що залишки землі розкидані в радіусі більше 100 метрів від його епіцентру.

У соцмережах футбольного клубу Металіст 1925 з'явилося відео з наслідками "руского міра".

Відео руйнувань тренувальної бази

Окупанти завдали серйозних збитків спортивній інфраструктурі України

Нещодавно загарбники зруйнували унікальний велокомплекс на у Лимані, що Донеччині.

Велокомплекс побудований за сучасними стандартами. Його відкрили лише у вересні 2021 року. Він був єдиним в Україні.

Значних збитків окупанти завдали домашньому стадіону Десни у Чернігові.

У стадіон Десни в Чернігові прилетіло 8 снарядів. Його обстрілювали три ночі. В першу ніч туди потрапила ракета, в другу обстріляли з "Градів", в третю – ще один обстріл авіацією.

Працівники клубу кажуть, що стадіон імені Гагаріна не підлягає відновленню. Його треба повністю зносити. Біля арени була невелика база Десни – її теж знищили.

Найбільше постраждали спортивні та молодіжні об’єкти на Донеччині, Луганщині, Харківщині та Київщині.

Також руйнувань зазнали цивільні спортивні об'єкти Чернігівської, Житомирської, Херсонської областей та Києва.

Металіст 1925 закінчив свій виступ у чемпіонаті України на 10 сходинці. У активі харківської команди 19 пунктів.