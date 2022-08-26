"Русскій мір у всій своїй безглуздій красі": як виглядає стадіон Маріуполя

Віцепрезидент Маріуполя Андрій Санін показав, як окупація міста вплинула на футбольний клуб. На фото видно, як занепали тренувальні поля азовської команди.

Як виглядає база ФК Маріуполь

Андрій Санін вже не одноразово публікував наслідки "русского міра" у Маріуполі. Цього разу він поділився світлинами покинутих трибун клуба.

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На фото видно, що арена клубу повністю занехаяна. Важко уявити, що пів року тому на цій арені панувало життя.

"Друзі, вас колись відвідували думки про те, який вигляд мали б футбольні поля, якби ними щодня та щоночі не займалися "бджілки" з агрономічної служби? Я завжди гнав такі думки геть, бо чудово усвідомлював те, що відсутність кваліфікованого і регулярного догляду означає фактичну смерть футбольного газону.



Стадіон Маріуполя / Фото з фейсбуку Андрія Саніна

На жаль, окупація Маріуполя російськими орками змусила на власні очі переконатися у моїх побоюваннях. Це тренувальні поля ФК Маріуполь, до війни – один із найкращих тренувальних майданчиків професійного футболу України. Інтелектуальна система автоматичного поливу, енергоефективна система освітлення, комфортна трибуна на 200 глядачів, багатофункціональна телевізійна вежа – все це та багато іншого ми реалізували у передвоєнні роки. Зараз на тренувальних полях ФК Маріуполь панує "русскій мір" у всій своїй безглуздій красі", – зазначив Санін.



Наслідки "русского міра" /Фото з фейсбуку Андрія Саніна

Як вплинула війна на клуб