Санін: "Русский мир", горі у пеклі

Арена імені Володимира Бойка зазнала артилерійських ударів, внаслідок чого була пошкоджена інфраструктура, а також газон.

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Футбольний газон помер без регулярного поливу. Сліди від російських артилерійських ударів як на полі, так і на трибунах. Усередині адміністративної будівлі все розтрощено мародерами. "русский мир", гори у пеклі!

– написав Санін.

Відео зруйнованого комплексу ФК Маріуполь

Через повномасштабне вторгнення Росії в України достроково закінчили футбольний сезон в Україні. На момент 24 лютого команди відіграли перше коло та вже готувались розпочати другу частину чемпіонату, але на цьому все закінчилось.

Маріуполь за 18 турів здобув лише 8 очок та цілком логічно замикав турнірну таблицю УПЛ – останнє 16-те місце.

Раніше повідомлялося, що у новому сезоні, якщо він таки стартуватиме, участь не братимуть одразу два клуби.

Головний тренер Маріуполя Остап Маркевич розповів, що окупанти знищили усю інфраструктуру клубу, а фінансувати команду у теперішній ситуації фактично неможливо. Також доля участі чернігівської Десни під великим питанням. У команди серйозно постраждав стадіон.