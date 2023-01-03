Окупанти знищили льодову арену у Дружківці: ЗМІ показали, як вона виглядає після атаки

3 січня 2023, 11:25
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Джерело:

"Радіо Свобода"

2 січня російські окупанти завдали ракетного удару по льодовій арені у Дружківці. ЗМІ оприлюднили кадри з місця події.

Внаслідок обстрілів на льодовій арені "Альтаїр" спалахнула пожежа. Нагадаємо, що раніше арена приймала чемпіонати України та міжнародні змагання.

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Наслідки обстрілу льодової арени у Дружківці

Як стало відомо, останнім часом льодова арена працювала як гуманітарний склад. "Альтаїр" був домашнім майданчиком хокейного клубу "Донбас".

2 січня окупанти завдали ракетного удару по місту Дружківка. Одна з ракет влучила в арену.


Як виглядає льодова арена "Альтаїр" після обстрілів / фото Сергій Горбатенко


Льодова арена "Альтаїр" станом на 3 січня / фото Сергій Горбатенко


Зруйнована льодова арена "Альтаїр" / фото Сергій Горбатенко

Льодова арена після ракетної атаки: дивіться відео

Що відомо про обстріл Дружківки

  • Як повідомляв Кирило Тимошенко, 2 січня окупанти завдали два ракетних удари по місту Дружківка. Одна ракета вдарила по самому центру міста, відомо про 2 поранених. Іншою ракетою завдано удару по Яковлівці.
  • Генеральний директор хокейного клубу "Донбас" Федір Іллєнко прокоментував ракетний удар по льодовій арені. За його словами, це не просто будівля, а другий будинок для хокейного клубу після 2014 року.

Автор: Софія Ковнір