Як ви мене за**али зі своїми "де ви були 8 років", – Харлан відповіла на параною росіян

Українська шаблістка Ольга Харлан прокоментувала бомбардування її рідного Миколаєва. Російські окупанти розстрілюють будинки, які розташовані зовсім поруч із помешканням родини спортсменки.

Харлан: Спробуйте тільки раз с*ка сказати мені це у вічі

Рідне місто Ольга Харлан продовжує бути одним із епіцентрів війни в Україні, яку розпочала Росія. Фехтувальниця вкотре звернулась до росіян, які хейтять спортсменку за її критику у їх сторону.

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Харлан розпочала свій ранок 18-го дня війни в Україні з реалій, які відбуваються у Миколаєві. Ольга розповіла, що жителі міста перебувають під постійними обстрілами.

Олімпійська чемпіонка різко відповіла усім росіянам, які говорять у її сторону всякі дурниці. Харлан зізналась, що ніколи та нікому не пробачить смерть українців, які загинули від куль російської орди. Ольга готова сама помститись росіянам, яких зустріне на своєму шляху.

Недобрий нахр*н ранок! Зараз Миколаїв під обстрілами. Снаряд впав за три будинки від моїх рідних. І весь район теж зараз обстрілюють. Загинуло 9 людей. Просто на вулиці. Вони йшли у магазин за їжею! Як же ви мене за**али...зі своїми "де ви були 8 років" і уся інша хр*нь, яку ви мелете. Заваліть своє хл*бали! І спробуйте тільки раз с*ка сказати мені це у вічі. Вам прилетить одразу же у ВАШЕ, скажемо так, "обличчя"! Ніколи не пробачу і ніколи не забуду! Кожного із вас!,

– написала Харлан у сторіс в інстаграмі.

Ольга Харлан активно поширює інформацію про війну в Україні, а особливо про ситуацію у її рідному Миколаєві. Вона кожного дня звертається до росіян, які продовжують вірити у "спецоперацію". Українка критикує словами Сергія Лаврова, який взагалі сказав, що Росія не нападала на Україну та жодну країну світу.