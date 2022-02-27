Як ваша душа і серце, – легенда футболу Кополовець звернувся до українців, які втекли з країни

Михайло Кополовець нещодавно остаточно повісив бутси на цвях. Під час війни між Україною та Росією ексфутболіст не виїжджає за кордон, а буде захищати Батьківщину.

Кополовець: Пацани, повертайтеся додому

Михайло Кополовець опублікував відео в інстаграмі, у якому звернувся до українців, які втекли від війни за межі України. Він закликав чоловіків повертатись у рідну країну, щоб боронити від ворога.

До речі Ви – мої герої, я пишаюся своєю країною, пишаюся своїми людьми, – Андрій Шевченко

Колишній футболіст поповнив ряди територіальної оборони. Кополовець зізнався, що ніколи у житті не тримав зброю у руках, але настав час, коли це потрібно зробити.

Друзі, усім привіт. Багато людей сьогодні мені дзвонили, питали, чи я поїхав чи збираюся поїхати. Відразу хочу сказати: нікуди їхати не збираюсь і не збирався. Мій брат поїхав у військкомат, його вже забрали на стрільби, я буду у територіальній обороні. Ніколи не тримав зброї і боявся цього, але настав і такий час,

– сказав Михайло.

Кополовець поставив запитання українцям, які поїхали за кордон у складний для країни час.

Хотів би звернутися до всіх, хто виїхав: пацани, повертайтеся додому. Ви тут потрібні, кожен на своєму місці допомагаємо один одному. Хотів запитати людей, які поїхали: а як ваша душа і серце? Пацани, повертайтеся додому,

– запитав колишній футболіст.

У своєму зверненні Кополовець додав, що жінки та діти можуть виїжджати з України, щоб бути у безпеці. А от чоловіки повинні залишитись у рідній країні, щоб берегти її кордони.

Звернення Кополовця до українців

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