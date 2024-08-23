Синьо-жовті кольори вже для всього світу стали символом незламності та свободи. 24 Канал підготував підбірку привітань з Днем Державного прапора від провідних українських спортсменів, які розпочали вітати своїх підписників із самого ранку.

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Сергій Сидорчук

Щемливий пост написав футболіст збірної України та бельгійського Вестерло Сергій Сидорчук. Він розповів, що він відчуває, коли бачить рідні синьо-жовті кольори:

Гордість бачити український стяг у вікнах будинків, на автомобілі, що проїжджає повз, на п’єдесталах європейських та світових змаганнях. Смуток бачити його на кладовищах поруч з могилами наших захисників і захисниць.

Також півзахисник зауважив, що найголовніше, щоб рідний прапор повернувся в усі міста та селища України.

"Найважливіше бачити його на території власної країни. На жаль, зараз він не майорить у багатьох містах України через тимчасову окупацію. Борються не за прапор, а за людей, які його представляють. Це більше ніж стяг, це наш орієнтир. З Днем Державного Прапора", – написав футболіст.



Привітання Сидорчука з Днем Державного прапора / Скриншот з інстаграму футболіста

Українська асоціація футболу

Однією з перших у своїх соцмережах привітала українців зі святом УАФ. Вона, зокрема, нагадала про історичну тяглість синьо-жовтих кольорів:

"23 серпня щорічно, починаючи з 2004 року, в Україні вшановують один з трьох ключових державних символів – синьо-жовтий стяг. Це національний символ нашої української ідентичності та боротьби за волю.

Поєднання блакитного тла та жовтого малюнку зустрічається в символіці українських населених пунктів, починаючи з часів Русі. Козаки використовували синє тло та малювали жовті хрести, небесні світила та зброю на полкових і сотенних знаменах. Синій та жовтий – кольори боротьби за незалежність, свободи та надзвичайного духу українців. Зі святом".

Цей допис репостнули чимало гравців збірної України, зокрема, Тарас Степаненко та Роман Яремчук, які доєдналися до привітань.

Георгій Судаков

Лідер донецького Шахтаря опублікував сторіс із фанатських трибун на стадіоні, де вболівальники несамовито підтримують національну збірну зі стягами у руках.



Привітання Судакова з Днем Державного прапора / Фото з інстаграму футболіста

Ірина Коляденко

Долучилася до привітань також срібна призерка Олімпіади-2024 з боротьби Ірина Коляденко. Вона опублікувала фото з п'єдесталу в Парижі.



Ірина Коляденко привітала українців з Днем Державного прапора / Фото з соцмереж спортсменки

Анжеліка Терлюга

Осторонь не залишилася й українська титулована каратистка. Віцечемпіонка Токіо-2020 опублікувала фото зі стягом в руках, привітавши своїх підписників.



Терлюга привітала українців з Днем Державного прапора / Фото з інстаграму каратистки

Андрій Лунін

Голкіпер Реала обрав для привітання фото з кубком Ліги чемпіонів. На ньому він святкував тріумф разом із дружиною, з якою тримав рідний синьо-жовтий прапор.



Привітання від Луніна з Днем Державного прапора / Фото з соцмереж воротаря