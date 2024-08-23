Сине-желтые цвета уже для всего мира стали символом несокрушимости и свободы. 24 Канал подготовил подборку поздравлений с Днем Государственного флага от ведущих украинских спортсменов, которые начали поздравлять своих подписчиков с самого утра.

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Сергей Сидорчук

Трогательный пост написал футболист сборной Украины и бельгийского Вестерло Сергей Сидорчук. Он рассказал, что он чувствует, когда видит родные сине-желтые цвета:

Гордость видеть украинский флаг в окнах домов, на автомобиле, проезжающем мимо, на пьедесталах европейских и мировых соревнованиях. Грусть видеть его на кладбищах рядом с могилами наших защитников и защитниц.

Также полузащитник заметил, что самое главное, чтобы родной флаг вернулся во все города и поселки Украины.

"Самое важное видеть его на территории собственной страны. К сожалению, сейчас он не развевается во многих городах Украины из-за временной оккупации. Борются не за флаг, а за людей, которые его представляют. Это больше чем флаг, это наш ориентир. С Днем Государственного Флага", – написал футболист.



Поздравление Сидорчука с Днем Государственного флага / Скриншот из инстаграма футболиста

Украинская ассоциация футбола

Одной из первых в своих соцсетях поздравила украинцев с праздником УАФ. Она, в частности, напомнила об исторической преемственности сине-желтых цветов:

"23 августа ежегодно, начиная с 2004 года, в Украине чествуют один из трех ключевых государственных символов – сине-желтый флаг. Это национальный символ нашей украинской идентичности и борьбы за свободу.

Сочетание голубого фона и желтого рисунка встречается в символике украинских населенных пунктов, начиная со времен Руси. Козаки использовали синий фон и рисовали желтые кресты, небесные светила и оружие на полковых и сотенных знаменах. Синий и желтый – цвета борьбы за независимость, свободы и чрезвычайного духа украинцев. С праздником".

Это сообщение репостнули немало игроков сборной Украины, в частности, Тарас Степаненко и Роман Яремчук, которые присоединились к поздравлениям.

Георгий Судаков

Лидер донецкого Шахтера опубликовал сторис с фанатских трибун на стадионе, где болельщики неистово поддерживают национальную сборную со знаменами в руках.



Поздравление Судакова с Днем Государственного флага / Фото из инстаграма футболиста

Ирина Коляденко

Присоединилась к поздравлениям также серебряный призер Олимпиады-2024 по борьбе Ирина Коляденко. Она опубликовала фото с пьедестала в Париже.



Ирина Коляденко поздравила украинцев с Днем Государственного флага / Фото из соцсетей спортсменки

Анжелика Терлюга

В стороне не осталась и украинская титулованная каратистка. Вице-чемпионка Токио-2020 опубликовала фото со знаменем в руках, поздравив своих подписчиков.



Терлюга поздравила украинцев с Днем Государственного флага / Фото из инстаграма каратистки

Андрей Лунин

Голкипер Реала выбрал для поздравления фото с кубком Лиги чемпионов. На нем он праздновал триумф вместе с женой, с которой держал родной сине-желтый флаг.



Поздравление от Лунина с Днем государственного флага / Фото из соцсетей вратаря